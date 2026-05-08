The Worm in concerto all’Auditorium della Fondazione
Venerdì 15 maggio alle 21:15 si terrà un concerto presso l’Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano, situato in via Sant'Eufemia 12. La band The Worm si esibirà dal vivo, offrendo un appuntamento musicale alla cittadinanza. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è previsto in orario serale.
Venerdì 15 maggio alle ore 21,15 all’Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano (via Sant'Eufemia 12) The Worm in concerto.Amy Lawrence, in arte The Worm, è una musicista e performer britannica che trae ispirazione dal folk sperimentale, atmosfere arcane e rituali in un immaginario celtico che ha.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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The Worm in concertoTHE WORM in concerto Venerdì 15 maggio – ore 21.15 – Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano ... piacenzasera.it
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