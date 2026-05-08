The Worm in concerto all’Auditorium della Fondazione

Venerdì 15 maggio alle 21:15 si terrà un concerto presso l’Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano, situato in via Sant'Eufemia 12. La band The Worm si esibirà dal vivo, offrendo un appuntamento musicale alla cittadinanza. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è previsto in orario serale.

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Venerdì 15 maggio alle ore 21,15 all’Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano (via Sant'Eufemia 12) The Worm in concerto.Amy Lawrence, in arte The Worm, è una musicista e performer britannica che trae ispirazione dal folk sperimentale, atmosfere arcane e rituali in un immaginario celtico che ha.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Serena Brancale in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Gli Amici della Musica di Foligno celebrano Mogol. Intervista-concerto all’Auditorium San DomenicoGli Amici della Musica di Foligno festeggiano i 90 anni di Giulio Rapetti Mogol (nella foto), da 60 anni indiscusso protagonista della scena pop... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: The Worm in concerto; Mini Shai-Hulud: la supply chain SAP colpita da un simil-worm; Early bird catches the worm!. The Worm in concertoTHE WORM in concerto Venerdì 15 maggio – ore 21.15 – Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano ... piacenzasera.it #TorneoTosarello #Tosarello2017 Andrea Di Santo... The worm! - facebook.com facebook