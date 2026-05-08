Oggi sono state diffuse le prime immagini di The Echo Chamber, il nuovo film diretto da Andrea Pallaoro. Si tratta di un’opera che ha attirato l’attenzione degli appassionati, dato che rappresenta il primo lungometraggio del regista dopo alcuni cortometraggi e lavori televisivi. Le immagini mostrano scene di scena intense e suggestive, lasciando presagire un film caratterizzato da un tono drammatico e riflessivo.

Sono state svelate oggi le prime, intense immagini di The Echo Chamber, l’atteso nuovo lungometraggio diretto da Andrea Pallaoro. Il film, come si evince dalle prime immagini e dalla sinossi ufficiale, tratteggia una storia d’amore complessa ed evocativa, dove i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi. Leo (Marinelli) e Anne (Vikander) si inseguono, si sfiorano, si perdono e si cercano, intrappolati in un legame da cui non riescono né a liberarsi né a lasciarsi. Tra le stanze risuona la voce di Ava che attraversa il tempo e lascia affiorare ciò che resiste, o che non può più essere trattenuto.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Echo Chamber: le prime immagini dell’ultimo film firmato da Bernardo Bertolucci

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Le prime immagini di "The Echo Chamber", il nuovo film di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. È l'ultima opera firmata da Bernardo Bertolucci. rbcasting.com/p=160144 x.com

Le prime immagini di THE ECHO CHAMBER, il nuovo film di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. THE ECHO CHAMBER è l'ultima opera firmata da Bernardo Bertolucci, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Il - facebook.com facebook