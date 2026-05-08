Nella storia della promozione di wrestling giapponese, ci sono eventi che segnano una svolta definitiva. Uno di questi è l'incontro che ha visto la terza apparizione della Rainmaker, un momento che ha catturato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Questo episodio rappresenta un punto di svolta, dove le tensioni accumulate nel tempo si sono concretizzate in un risultato che resterà nella memoria dei fan.

Ci sono momenti nello sport — non molti, ma abbastanza da non essere solo fortunate coincidenze — in cui tutto ciò che è successo prima trova il proprio punto di convergenza. Non una svolta, non una sorpresa: una conclusione. Il tipo di momento in cui il pubblico capisce, mentre sta accadendo, che sta guardando la fine di qualcosa. Quella consapevolezza in tempo reale — l’emozione che non si forma in differita ma nell’istante stesso in cui si vede — è la cosa più rara che il wrestling possa produrre, perché richiede anni di costruzione per esistere qualche secondo sul ring. Il 4 gennaio 2016, al Tokyo Dome, Hiroshi Tanahashi e Kazuchika Okada si incontrarono per l’ottava volta in singolo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #27 – La terza Rainmaker

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