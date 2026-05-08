Un post pubblicato sui social da un'attrice nota per il suo ruolo in un film di supereroi ha suscitato reazioni, portando l'attrice a criticare pubblicamente una piattaforma di streaming. Il messaggio, poi rimosso, faceva riferimento a una serie cancellata dell'attrice stessa e includeva un riferimento al suo rapporto sentimentale con un cantante famoso. La discussione si è concentrata sull'atteggiamento della piattaforma e sulla reazione dell'attrice.

Al centro della polemica sull'attrice di The Batman un post social (poi rimosso) che usava la sua serie cancellata, High Fidelity, per fare un occhiolino poco gradito al fidanzamento con Harry Styles. Zoë Kravitz, la Catwoman di The Batman, ha pubblicamente "graffiato" Hulu per aver cercato di cavalcare l'hype sul suo imminente matrimonio con Harry Styles, utilizzando l'immagine di un personaggio che lo stesso streamer aveva deciso di "far fuori" nel 2020. Una mossa che l'attrice ha digerito malissimo, riaccendendo vecchi rancori mai del tutto sopiti. Nessuno tocchi il ragazzo di Zoë Kravitz Quando si tratta di difendere il proprio lavoro e la propria privacy, Zoë Kravitz, non usa guanti di velluto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman, Zoë Kravitz attacca Hulu per un post scomodo sulla sua relazione: "Siete sgradevoli"

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Harry Styles e Zoë Kravitz starebbero per sposarsi, otto mesi dopo le prime indiscrezioni sulla loro relazioneSecondo People e Page Six, il cantante, 32 anni, e l’attrice, 37, avrebbero condiviso la novità soltanto con «una ristretta cerchia di persone».

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