Un'immagine appena diffusa mostra la Batmobile del sequel di The Batman, senza rivelare dettagli sul villain principale. Il regista ha condiviso uno scorcio del set di riprese, offrendo un’anteprima del veicolo iconico. Finora, non sono stati annunciati attori o personaggi specifici coinvolti nel film. La produzione sta proseguendo con le riprese, ma nessuna informazione ufficiale indica ancora quale antagonista sarà al centro della storia.

Matt Reeves ci offre un primo assaggio del dietro le quinte del sequel di The Batman, e la fantasia dei fan galoppa formulando una nuova teoria sul cattivo di turno: spoiler o semplici illazioni? La Batmobile di Bruce Wayne è più rombante che mai nelle prime immagini dal set di The Batman 2 condivise dal regista Matt Reeves. Dopo una lunga, lunghissima attesa, la lavorazione del sequel di The Batman è in pieno svolgimento e Reeves ha concesso un breve sguardo dietro le quinte della pellicola che uscirà nei cinema il 1 ottobre 2027. Che cosa mostrano le foto dal set di The Batman 2 Poche ore fa Matt Reeves ha pubblicato quella che sembra essere la prima immagine ufficiale della produzione di The Batman 2, postando su X una foto con la didascalia .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman 2: la prima foto della Batmobile ha svelato il villain?

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