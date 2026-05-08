Nelle ultime settimane, sono aumentati i controlli con test per alcol e droga effettuati dagli agenti nelle strade della città. Le forze dell’ordine stanno intensificando le verifiche per garantire il rispetto delle norme e prevenire incidenti legati all’abuso di sostanze. Le operazioni coinvolgono posti di blocco e controlli in diversi quartieri, con l’obiettivo di verificare la presenza di sostanze stupefacenti o di alcol tra gli automobilisti.

La sicurezza urbana passa anche dall’innovazione operativa. È in questa direzione che si muove il comando di polizia locale di Recanati, che ha avviato un percorso di potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione ai fenomeni legati allo spaccio di stupefacenti e alla sicurezza stradale. Negli ultimi tempi, sul territorio comunale si sono infatti registrate situazioni che incidono negativamente sulla vivibilità urbana, tra cui episodi di consumo e cessione di droga, soprattutto in aree sensibili come nei pressi degli istituti scolastici e nei luoghi di aggregazione giovanile. Per rispondere a queste criticità, il comando ha deciso di intensificare i servizi sul territorio, puntando su una maggiore cooperazione informativa e operativa e su strumenti tecnici più avanzati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Test per alcol e droga. Più controlli con gli agenti

Policías CORRUPTOS se metieron con la mujer equivocada

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