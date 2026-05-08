Terribile volo in bici nel bosco | 60enne soccorso in elicottero

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio, i soccorritori sono intervenuti nei boschi tra Cazzago San Martino e Passirano per un incidente occorso a un ciclista di 60 anni. L'uomo è caduto mentre percorreva un sentiero e si è ferito gravemente. È stato necessario l'intervento dell'elicottero per il suo recupero e il trasporto in ospedale.

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Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio, nei boschi tra Cazzago San Martino e Passirano, dove un ciclista di 60 anni è rimasto ferito dopo una brutta caduta mentre percorreva un sentiero.L’allarme è scattato intorno alle 18.30 in codice rosso. Secondo quanto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Soccorso nel bosco di Tollegno: 60enne precipita da un pendio scoscesoUn uomo di 60 anni, residente nel comune di Tollegno, ha subito delle lesioni dopo una caduta accidentale lungo un pendio boschivo avvenuta nella... Cade in bici nel parco Spina Verde: 50enne soccorso in elicottero a San FermoIntervento di soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo nel parco Spina Verde, a San Fermo della Battaglia, per un incidente in bicicletta...