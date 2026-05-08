A Terni si è svolto un intervento chirurgico al fegato con la partecipazione di un specialista proveniente da Napoli, considerato un esperto nel settore. L'operazione, di elevata complessità, è stata eseguita grazie alla collaborazione tra il luminare napoletano e l'équipe medica locale. Durante la procedura, sono stati adottati metodi avanzati per garantire la riuscita dell'intervento.

? Punti chiave Chi è il luminare napoletano che ha guidato l'intervento a Terni?. Come ha fatto l'équipe locale a gestire una procedura così complessa?. Quali ruoli hanno ricoperto gli anestesisti per garantire la sicurezza del paziente?. Perché questa collaborazione cambierà il futuro della chirurgia nel territorio ternino?.? In Breve L'équipe locale include Alessandro Spizzirri, Daniele Giuliani e Valentina Bartolini.. Rita Commissari e Manuela Manciola hanno gestito la fase anestesiologica critica.. Riccardo Monti, Fabrizio Corvi e Giovanni Formichetti hanno coordinato la logistica operativa.. L'intervento consolida la capacità del Santa Maria di gestire chirurgia maggiore locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, successo per la chirurgia al fegato con un luminare di Napoli

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