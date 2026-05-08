Termovalorizzatore la sindaca di Pomezia scrive a Mattarella | Roma decide e i comuni subiscono inaccettabile

La sindaca di Pomezia ha inviato una lettera al presidente della Repubblica per esprimere il proprio dissenso riguardo alla decisione del sindaco di Roma di autorizzare la costruzione di un termovalorizzatore. La lettera sottolinea come, secondo la sindaca, la scelta venga presa senza coinvolgimento dei comuni interessati, che subiscono le decisioni della capitale. Contestualmente, è stato presentato un ricorso straordinario per chiedere l’annullamento e la sospensiva dell’ordinanza del sindaco di Roma.

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Un ricorso straordinario indirizzato al presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento, e prima ancora la sospensiva, dell’ordinanza con cui Gualtieri ha autorizzato la realizzazione del termovalorizzatore. E’ questo l’ultimo atto nella vicenda che sta interessando la costruzione.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Pomezia, mozione contro il termovalorizzatore di Santa Palomba: il Consiglio si dividePomezia, 29 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico a Pomezia sul termovalorizzatore di Santa Palomba. Amsterdam, la sindaca Halsema: "Quanto accaduto è inaccettabile"La sindaca di Amsterdam Femke Halsema ha commentato l’esplosione avvenuta sabato fuori da una scuola ebraica della capitale olandese. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Termovalorizzatore, la sindaca di Pomezia scrive a Mattarella: Roma decide e i comuni subiscono, inaccettabile; No del Comune di Pomezia al termovalorizzatore di Santa Palomba mentre il Campidoglio accelera sul progetto; Ariccia – La Leggia tuona: Mai favorevole al termovalorizzatore, basta false attribuzioni; Scontro sulla discarica. Tre nuovi criteri per la scelta del sito: Un’operazione folle. Termovalorizzatore di Santa Palomba, Silvestroni e Sindaci del territorio presentano ricorso al Presidente della RepubblicaSi compatta nuovamente il fronte del no contro il termovalorizzatore previsto a Santa Palomba. Nel corso di una conferenza stampa organizzata presso ... iltempo.it Termovalorizzatore di Santa Palomba, l’annuncio di Felici: Presentato ricorso al Presidente della RepubblicaIl Sindaco ribadisce che la posizione dell’Amministrazione è netta: Non siamo contro la soluzione del problema dei rifiuti. Siamo contro l’idea che questa soluzione venga scaricata sempre sugli ... ilfaroonline.it POMEZIA RICORSO CONTRO IL TERMOVALORIZZATORE DI GUALTIERI Silvestroni e sindaci di FdI presentano Ricorso al Presidente della Repubblica contro il Termovalorizzatore di Gualtieri: “Abbiamo una sola parola, contrari” Presentato in una conferen facebook Torna Impianti aperti: sabato 9 maggio al termovalorizzatore x.com