Alla Tenuta dello Scompiglio a Vorno si prepara un fine settimana ricco di eventi, con l’anteprima della rassegna “D’altro canto”. L’inizio è previsto per domani alle 19, segnando l’apertura di un calendario di appuntamenti che si protrarranno nei giorni successivi. La programmazione include incontri e iniziative che coinvolgeranno il pubblico in diverse fasce orarie, offrendo uno sguardo sulle attività in programma nella tenuta.

Un fine settimana denso di appuntamenti alla Tenuta dello Scompiglio a Vorno. Si inizia domani alle 19.30 con l’anteprima della performance “D’altro canto“, il nuovo lavoro firmato da Ambra Senatore e prodotto da Centre Chorégraphique National de Nantes. Con una presenza intensa e una fine costruzione drammaturgica, sostenuta dalla musica originale di Jonathan Kingsley Seilman, Ambra Senatore porta in scena un solo in cui è attraversata dalle vite di figure differenti, accumunate da forme di resistenza in contesti di negazione della libertà. Il dialogo in tempo reale tra Senatore e la musicista Solène Le Thiec, in regia, disegna un crocevia di esistenze diverse, ma che conservano tratti comuni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenuta dello Scompiglio. Anteprima “D’altro canto“

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