Un giovane di 25 anni ha tentato di rapire un bambino all’interno di un supermercato e, successivamente, si è arrampicato sulla statua equestre in piazza Duomo. L’uomo, che presenta problemi psichici, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver messo in atto entrambe le azioni. La vicenda ha suscitato particolare attenzione nella zona centrale della città, dove si sono verificati i fatti.

Milano, 8 maggio 2026 – Prima il tentato rapimento di un bambino in un supermercato. Poi la scalata alla statua equestre di Vittorio Emanuele in piazza Duomo. La folle giornata di L.Z., venticinquenne kosovaro con cittadinanza svizzera e problemi psichici, è iniziata attorno alle 17 di giovedì in piazza Oldrini a Sesto San Giovanni. Al supermercato. Stando a quanto ricostruito, un bambino marocchino di 10 anni, con il permesso della madre che lo aspettava fuori, è entrato in un supermercato per acquistare una bottiglietta di thè, ma alla cassa si è presentato con un uomo che gli teneva una mano sulla spalla. A quel punto, la dipendente dell'esercizio commerciale si è insospettita e con l'aiuto di un altro cliente è riuscito a bloccare Z.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tenta di rapire un bambino e si arrampica sulla statua di Vittorio Emanuele: la folle giornata di un 25enne con problemi psichici

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