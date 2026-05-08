Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno portato lo spread tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi a fermarsi a 75 punti base, mentre i Btp hanno registrato un rialzo nei rendimenti. I mercati si interrogano su come lo scontro nello stretto di Hormuz possa incidere sui titoli italiani e sui loro tassi di interesse, che rischiano di superare il 3,80%.

? Domande chiave Come influenzerà lo scontro nello stretto di Hormuz il debito italiano?. Perché i rendimenti dei Btp rischiano di superare la soglia del 3,80%?. Chi dovrà pagare l'aumento degli interessi causato dalla crisi mediorientale?. Quali sono le prossime scadenze cruciali per il Tesoro italiano?.? In Breve Btp al 3,76% e Bund sopra la soglia psicologica del 3%. Spread con Spagna a 43 punti e con Francia a 63 punti. Aste Tesoro previste tra il 12 e il 28 maggio 2026. Rischio aumento interessi per il bilancio pubblico italiano dopo scontri Hormuz.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’instabilità geopolitica che alza i rendimenti del debito contrasta con l’inflazione contenuta a un punto e mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensioni USA-Iran: lo spread si ferma a 75 punti e i Btp risalgono

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