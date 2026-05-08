Tensioni allo stadio di Bastia Umbra tifosi lanciano petardi verso l' area di gioco | il provvedimento

Durante una partita allo stadio di Bastia Umbra, alcuni tifosi della squadra ospite hanno acceso e lanciato petardi verso l’area di gioco. In seguito agli episodi, due persone sono state denunciate e colpite dal divieto di ritorno, il DASPO. La società sportiva ha riferito di aver collaborato con le forze dell’ordine per gestire la situazione. Non si sono verificati danni o feriti tra i presenti.

Due tifosi sono stati denunciati e colpiti da provvedimento di DASPO dopo l’accensione di petardi durante una partita di calcio a Bastia Umbra (Perugia). I fatti sono stati accertati dalla Polizia di Stato, che ha individuato i responsabili grazie a riprese video effettuate dagli agenti. I provvedimenti sono stati emessi per garantire la sicurezza negli stadi e prevenire comportamenti pericolosi. Petardi allo stadio di Bastia Umbra L'intervento della Polizia e la raccolta delle prove I provvedimenti adottati: DASPO e denuncia Le accuse e il quadro normativo Petardi allo stadio di Bastia Umbra Stando alle informazioni pubblicate sul sito...🔗 Leggi su Virgilio.it

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