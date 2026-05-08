Alcuni tra i tennisti più noti si sono detti insoddisfatti del sistema di distribuzione dei premi nei tornei del Grande Slam. Secondo loro, i ricavi generati dagli eventi non vengono divisi equamente tra i partecipanti. La questione ha suscitato discussioni tra atleti e organizzatori, senza ancora portare a cambiamenti concreti nelle modalità di distribuzione. La polemica si concentra sulla percezione di disparità tra i premi assegnati e i guadagni complessivi del torneo.

A poche settimane dall’inizio del Roland Garros – uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis – i giocatori e le giocatrici più forti del mondo si stanno lamentando parecchio e c’è pure chi parla di uno sciopero. Da tempo giocatori e giocatrici vogliono una fetta più larga dei ricavi dei Grandi Slam perché si considerano, a buon ragione, la fonte principale di questi ricavi, poiché attirano pubblico, sponsor e televisioni. Credo che facciamo di più rispetto a quello che riceviamo. Senza di noi il torneo non c’è. È difficile dire se boicotterò uno Slam. Stiamo chiedendo rispetto dai tornei dello Slam. Siamo stati zitti per tanto tempo e siamo arrivati ad un momento dove è giusto parlare.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tenniste e tennisti contro i tornei del Grande Slam

«Montepremi troppo basso». Sinner, Djokovic e Sabalenka contro il budget del Roland Garros

Notizie correlate

Leggi anche: Perché Sinner e gli altri tennisti vogliono boicottare i tornei dello Slam: “Prendiamo pochi soldi”

Dai tornei del Grande Slam a Sanremo, Agcom aggiorna eventi da trasmettere in chiaroTempo di lettura: 2 minutiIl provvedimento che disciplina le modalità di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società – spiega...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP; La rivolta sui premi di Sinner e i big del tennis, l'accusa con Alcaraz e Sabalenka sui tornei del Grande Slam: Per voi più ricavi, per noi...; I ricavi crescono, i premi no: la lettera dei big del tennis contro gli Slam. Firmano Sinner, Alcaraz e...; L'élite del tennis (tra cui Sinner e Alcaraz) scrive una lettera contro gli Slam: I ricavi crescono, il montepremi no.

Tenniste e tennisti contro i tornei del Grande SlamI migliori giocatori al mondo dicono che i loro ricavi non vengono distribuiti in modo equo e minacciano di scioperare ... ilpost.it

I tennisti contro gli Slam: c’è l’ipotesi boicottaggio, Sinner e Alcaraz tra i firmatari di una letteraAlla vigilia degli Internazionali d'Italia, il clima nel circuito è stato improvvisamente scosso da prese di posizione nette e coordinate da parte di ... oasport.it

Lorenzo Musetti si schiera: voce comune per un tennis più equo Il tennista azzurro ha scelto di firmare la lettera inviata dai Top 10 agli organizzatori del Grande Slam, chiedendo una redistribuzione dei ricavi più giusta e un coinvolgimento diretto dei giocat facebook

Dai tornei del Grande Slam e dai Master 1000 di tennis fino a manifestazioni culturali come il Festival di Sanremo, la serata finale dell'Eurovision Song Contest, le prime della Scala e del San Carlo e il Concerto di Capodanno della Fenice: l'Agcom ha stilato u x.com