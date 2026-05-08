Tenniste e tennisti contro i tornei del Grande Slam

Da ilpost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni tra i tennisti più noti si sono detti insoddisfatti del sistema di distribuzione dei premi nei tornei del Grande Slam. Secondo loro, i ricavi generati dagli eventi non vengono divisi equamente tra i partecipanti. La questione ha suscitato discussioni tra atleti e organizzatori, senza ancora portare a cambiamenti concreti nelle modalità di distribuzione. La polemica si concentra sulla percezione di disparità tra i premi assegnati e i guadagni complessivi del torneo.

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A poche settimane dall’inizio del Roland Garros – uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis – i giocatori e le giocatrici più forti del mondo si stanno lamentando parecchio e c’è pure chi parla di uno sciopero. Da tempo giocatori e giocatrici vogliono una fetta più larga dei ricavi dei Grandi Slam perché si considerano, a buon ragione, la fonte principale di questi ricavi, poiché attirano pubblico, sponsor e televisioni. Credo che facciamo di più rispetto a quello che riceviamo. Senza di noi il torneo non c’è. È difficile dire se boicotterò uno Slam. Stiamo chiedendo rispetto dai tornei dello Slam. Siamo stati zitti per tanto tempo e siamo arrivati ad un momento dove è giusto parlare.🔗 Leggi su Ilpost.it

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