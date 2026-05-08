Durante gli Internazionali BNL di Roma, alcuni tennisti di alto livello hanno manifestato pubblicamente la loro insoddisfazione riguardo ai premi in denaro. La richiesta principale riguarda un incremento di 100 milioni di euro nel montepremi annuo, altrimenti si prospetta la possibilità di non partecipare più ai tornei del circuito Slam. Queste dichiarazioni sono state fatte in un momento di grande attenzione per gli eventi in corso, anche se non tutti sono al corrente delle motivazioni dietro questa protesta.

Non tutti sono così addentro alle cose del tennis. E magari in questi giorni di Internazionali Bnl di Roma qualcuno ha intercettato le proteste di giocatrici e giocatori, in relazione ai montepremi, e non ci ha capito molto. Ma come, si sarà detto, i tennisti sono tutti miliardari e stanno anche a p.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tennis, la protesta sindacale dei big: "Vogliamo €100mln di montepremi in più all'anno o non giochiamo più tornei Slam"

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