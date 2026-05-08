Tennis e padel Bologna città della racchetta

A Bologna si nota una crescente passione per sport con racchetta, come tennis e padel, che attirano sempre più appassionati nelle strutture cittadine. Nei giorni degli Internazionali d’Italia, l’evento principale del circuito nazionale, si sono visti numerosi spettatori e praticanti. Il tennis italiano sta attraversando un periodo favorevole, con l’attenzione rivolta anche ai giovani talenti emergenti e alle competizioni di livello internazionale.

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Il tennis italiano vive un momento di grazia, godiamoci gli Internazionali d’Italia, sperando che Sinner continui la serie positiva. Il tennis, anche a Bologna e in Emilia Romagna, vive un momento d’oro, con tanti ragazzi che iniziano i corsi. Mi chiedo se la Coppa Davis tornerà a Bologna, ripetendo il successo delle scorse edizioni. Questa città, che da sempre dimostra una grande passione per la racchetta, se lo merita. Sergio Sereni Risponde Beppe Boni Non è un’ipotesi o una speranza, ma una certezza: la finale di Coppa Davis è prevista a Bologna per la fine di novembre. Viva il tennis. Su TicketOne sarà possibile acquistare i biglietti ed è previsto il pienone di pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tennis e padel, Bologna città della racchetta Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8 Notizie correlate Giulia Della Cioppa: "Una figlia, un padre e la racchetta. Nella gabbia del tennis la solitudine della mancina"Non solo il tennis "come paradigma di una serie di cose tipo la scelta, la libertà, i limiti, la gioia, l’assurdità e la completezza dell’essere... Padel, i big di scena a Parma. Rimpatriata con racchetta per Melli, Tacchinardi e AmorusoUna nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, torneo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dagli Internazionali di Roma alle Atp Finals a Torino alla Davis a Bologna, il racconto di Lorenzi per la guida di Repubblica; L'Italtennis ricevuta al Quirinale: Vincere è bello, poterlo condividere resta nel cuore; Mattarella accoglie le Nazionali vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis: Tennis italiano protagonista nel mondo; World Team Cup Wheelchair Tennis ad Alghero: martedì il via. Festa per la Coppa Davis a Bologna: 500 palline da tennis in via San FeliceL'opera, realizzata da MAAP, il collettivo femminista che si occupa di arte pubblica e rigenerazione, con il supporto del Comune di Bologna e della FITP (Federazione italiana tennis e padel) celebra ... ilrestodelcarlino.it Coppa Davis, Binaghi: «Orgogliosi di giocare le Finals a Bologna, l'obiettivo è continuare a vincere»Le finali mondiali della Coppa Davis approdano a Bologna. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025, alla presenza del presidente della Federazione ... ilmessaggero.it Eurosport Italia. . "Non ci ha lasciato solo un grande atleta ma anche un grande uomo" #Tennis #IBI26 #Roma #Musetti #Zanardi - facebook.com facebook Forza Matteo, non mollare #Tennis #ATP #IBI26 #Roma #Berrettini x.com