Tennis e padel Bologna città della racchetta
A Bologna si nota una crescente passione per sport con racchetta, come tennis e padel, che attirano sempre più appassionati nelle strutture cittadine. Nei giorni degli Internazionali d’Italia, l’evento principale del circuito nazionale, si sono visti numerosi spettatori e praticanti. Il tennis italiano sta attraversando un periodo favorevole, con l’attenzione rivolta anche ai giovani talenti emergenti e alle competizioni di livello internazionale.
Il tennis italiano vive un momento di grazia, godiamoci gli Internazionali d’Italia, sperando che Sinner continui la serie positiva. Il tennis, anche a Bologna e in Emilia Romagna, vive un momento d’oro, con tanti ragazzi che iniziano i corsi. Mi chiedo se la Coppa Davis tornerà a Bologna, ripetendo il successo delle scorse edizioni. Questa città, che da sempre dimostra una grande passione per la racchetta, se lo merita. Sergio Sereni Risponde Beppe Boni Non è un’ipotesi o una speranza, ma una certezza: la finale di Coppa Davis è prevista a Bologna per la fine di novembre. Viva il tennis. Su TicketOne sarà possibile acquistare i biglietti ed è previsto il pienone di pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8
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