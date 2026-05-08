Teheran | Violato il cessate il fuoco Gli Usa | Raid di autodifesa Gli Emirati attivano le difese aeree
Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con l'Iran attraverso attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno risposto dichiarando che si sono trattati di raid di autodifesa. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti hanno attivato le proprie difese aeree in risposta alle tensioni nella regione. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che mantengono posizioni ferme sulle rispettive azioni.
Scambio di accuse tra l'Iran e gli Stati Uniti. Trump: "Se l'accordo non verrà firmato, soffriranno molto". Poi minaccia nuovi attacchi. Gli Emirati Arabi impegnati in un attacco missilistico e con droni Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Usa di averlo violato con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. "Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta", avverte il presidente Usa. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che le difese aeree del Paese sono "attivamente impegnate" in un attacco missilistico e con droni nelle prime ore di venerdì, mentre il fragile cessate il fuoco nella guerra con l'Iran è stato nuovamente messo a dura prova.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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