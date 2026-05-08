Teheran | Violato il cessate il fuoco Gli Usa | Raid di autodifesa Gli Emirati attivano le difese aeree

Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con l'Iran attraverso attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno risposto dichiarando che si sono trattati di raid di autodifesa. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti hanno attivato le proprie difese aeree in risposta alle tensioni nella regione. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che mantengono posizioni ferme sulle rispettive azioni.

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