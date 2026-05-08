teheran non molla su hormuz

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran riguardo allo Stretto di Hormuz sembrano avvicinarsi a un'intesa temporanea. Le due parti stanno negoziando un accordo che potrebbe ridurre le tensioni e favorire il ripristino delle rotte commerciali nella zona. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi, ma le discussioni proseguono con l'obiettivo di trovare una soluzione che possa alleviare il blocco nello stretto.

Sembra sempre più vicino un accordo limitato e temporaneo tra Stati Uniti e Iran per sbloccare lo stallo e il blocco dello Stretto di Hormuz. Anche se Teheran – che per la Cia potrebbe resistere anche 4 mesi nelle condizioni attuali –, pesa le parole, convinta di avere tempo e una posizione di forza. "Stiamo esaminando i messaggi trasmessi tramite la parte pachistana – ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei -. Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione e finora non è stata data alcuna risposta alla parte americana". Teheran, infatti, potrebbe accettare il memorandum, composto da quattordici punti, che fermerebbe i combattimenti senza però risolvere le questioni più controverse, dato che tra le parti insistono profonde divergenze soprattutto in merito alla questione nucleare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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