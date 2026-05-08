Teglio completato il rifacimento della passerella ciclopedonale di Tresenda

Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione della passerella ciclopedonale di Tresenda, situata nel territorio comunale di Teglio. La nuova struttura sostituisce quella precedente e permette il passaggio di pedoni e ciclisti lungo il percorso. L'intervento ha riguardato la sostituzione di parti danneggiate e il rafforzamento della passerella, che ora è pronta per essere utilizzata dalla comunità. La riapertura è stata ufficializzata nelle scorse settimane.

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Sono terminati i lavori di rifacimento della passerella ciclopedonale di Tresenda, nel territorio comunale di Teglio. L’intervento ha interessato il ponte che collega il Sentiero Valtellina con il parco giochi e il campo sportivo della frazione, punto di passaggio molto frequentato da pedoni.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una nebbia fitta ha accolto il varo della passerella ciclopedonale Cede un altro tratto della passerella ciclopedonale sull’Adda: quinto crollo in poco più di un meseUn nuovo cedimento ha aggravato ulteriormente la situazione della passerella ciclopedonale della ciclovia VenTo, sul ponte che collega Maccastorna e... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Teglio, completato il rifacimento della passerella ciclopedonale di Tresenda; Teglio. Conclusi i lavori di rifacimento della passerella ciclopedonale di Tresenda.