Taste of Roma cambia ritmo | chef stellati nuovi nomi e dj set sotto il Gazometro

Roma si prepara a un nuovo appuntamento con Taste of Roma, evento che si svolge sotto il Gazometro e introduce una serie di novità. La manifestazione vedrà la partecipazione di chef stellati e nuovi nomi nel panorama gastronomico, accompagnati da dj set che animeranno l’area. L’evento si svolge nel cuore pulsante della città, coinvolgendo un pubblico vario e appassionato di cucina e musica.

Roma cambia sapore e lo fa partendo da una delle sue icone più affascinanti. Nel cuore pulsante dell’Ostiense, l’area del Gazometro si prepara a diventare il nuovo epicentro della gastronomia capitolina: è qui che prende vita la decima edizione di Taste of Roma, che nel 2026 segna una svolta netta, più contemporanea, più inclusiva e decisamente più giovane. La prima grande novità è proprio la location. Il Gazometro, ex simbolo industriale oggi trasformato in polo culturale, diventa il palcoscenico perfetto per un evento che vuole evolversi senza perdere la propria identità. Un luogo iconico, urbano e vibrante, che dialoga perfettamente con la nuova anima della manifestazione: meno formale, più esperienziale, più vicina alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Funweek.it

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