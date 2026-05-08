Il ministro del Turismo ha annunciato che si incontrerà presto con i rappresentanti del settore per discutere della tassa di soggiorno. L’obiettivo è analizzare le eventuali modifiche e le strategie da adottare. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma si prevede un confronto sui passi successivi da compiere in vista di eventuali aumenti o variazioni della tassa. La discussione si inserisce in un quadro di attenzione sulla gestione delle risorse turistiche.

Con il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi (nella foto), "il tema è vederci abbastanza rapidamente per fare un pò un’analisi su quello che c’è da fare per il turismo. Una questione su cui stiamo lavorando è quella della tassa di soggiorno ". Parole pronunciate ieri pomeriggio dal sindaco di Giuseppe a margine dell’inaugurazione della Civil Week. "Il ministro mi diceva – racconta il primo cittadino – che anche lui ha sentito forte la richiesta di lavorare con gli hotel, perché nelle settimane più calde di Milano i prezzi non impazziscano e io gli ho detto che sono anni e anni che ci provo ma con pochi risultati, se devo essere onesto". E al ministro, Sala ha riferito di aver detto "che c’è un problema di equità, di giustizia perché non va bene che Milano sia penalizzata rispetto ad altre città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tassa di soggiorno. Pressing su Mazzi per aumentarla

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