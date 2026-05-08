Taranto | rubati cavi elettrici dal costruendo stadio del nuoto Ieri notte

Da noinotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, sono stati rubati diversi metri di cavi elettrici dal cantiere del nuovo stadio del nuoto a Taranto. L’area, ancora in fase di costruzione, si trova in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. I ladri hanno agito probabilmente durante le ore notturne, sottraendo materiali che sono stati trovati mancanti al momento del sopralluogo. La polizia sta indagando sull’episodio.

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Il furto è avvenuto verosimilimente la notte fra mercoledì e ieri. Rubati cavi elettrici, decine di metri, dal costruendo stadio del nuoto di Taranto, opera fondamentale in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’azienda costruttrice ha denunciato il fatto alla polizia. Oltre ai cavi rubate altre attrezzature. Un furto stimato nell’ordine dei centomila euro.       L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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