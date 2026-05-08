Taranto | rubati cavi elettrici dal costruendo stadio del nuoto Ieri notte

Nella notte tra mercoledì e giovedì, sono stati rubati diversi metri di cavi elettrici dal cantiere del nuovo stadio del nuoto a Taranto. L’area, ancora in fase di costruzione, si trova in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. I ladri hanno agito probabilmente durante le ore notturne, sottraendo materiali che sono stati trovati mancanti al momento del sopralluogo. La polizia sta indagando sull’episodio.

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Il furto è avvenuto verosimilimente la notte fra mercoledì e ieri. Rubati cavi elettrici, decine di metri, dal costruendo stadio del nuoto di Taranto, opera fondamentale in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’azienda costruttrice ha denunciato il fatto alla polizia. Oltre ai cavi rubate altre attrezzature. Un furto stimato nell’ordine dei centomila euro. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: rubati cavi elettrici dal costruendo stadio del nuoto Ieri notte Notizie correlate Leggi anche: Taranto: completata la copertura dello stadio del nuoto Verso i Giochi del Mediterraneo Leggi anche: Rubati centinaia di metri di cavi elettrici, fioriere e bombole di gas: lo Stallazzo in ginocchio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Taranto: rubati cavi elettrici dal costruendo stadio del nuoto; Giochi del Mediterraneo, furto allo stadio del nuoto: rubati i cavi elettrici appena montati; Rubati i cavi elettrici appena installati all’interno dello Stadio del nuoto; Rapine in maschera ai supermercati, due arresti. Taranto: rubati cavi elettrici dal costruendo stadio del nuoto Ieri notteRubati cavi elettrici, decine di metri, dal costruendo stadio del nuoto di Taranto, opera fondamentale in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’azienda costruttrice ha denunciato il fatto alla ... noinotizie.it Giochi del Mediterraneo, furto allo stadio del nuoto: rubati i cavi elettrici appena montatiFurto la scorsa notte allo stadio del nuoto per i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Sono stati rubati i cavi elettrici dell’impianto ... msn.com BELLA DAI BEI CAPELLI di Raffaele Carrieri (Taranto 1905 - Pietrasanta 1984) "O bella dai bei capelli quando il tamburo tace dagli occhi ti diparti e la stella fuggi che s'increspa come l'ombra del chiodo sul muro. Io sono l'ombra il chiodo il muro e il mesto sile facebook AGGIORNAMENTO Ore 18:58 07/05/2026 A14 BOLOGNA-TARANTO Pescara CODA di 2 km per lavori tra Fermo e Grottammare dal km 286 x.com