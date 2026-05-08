Taranto lavori e sosta | cambiano le regole in Sottozona A

A Taranto, sono state apportate modifiche alle regole di sosta e ai lavori nella zona A del centro cittadino. Le nuove disposizioni sono state introdotte per permettere l'esecuzione di interventi di interramento delle linee elettriche. La modifica riguarda principalmente la gestione temporanea della sosta e le attività di cantiere, con l'obiettivo di agevolare i lavori in corso nell’area.

Tarantini Time Quotidiano Nuove modifiche alla sosta nel centro di Taranto per consentire interventi di interramento delle linee elettriche. A comunicarlo è Kyma Mobilità, a seguito dell’ordinanza della Polizia Locale. Il provvedimento dispone il divieto di sosta dall’11 maggio al 26 giugno 2026 in diverse arterie della Sottozona A. Le aree interessate sono corso Due Mari, via Roma, piazza Kennedy, rampa Leonardo da Vinci e via Cavour. Le limitazioni sono legate all’avvio dei lavori, che comporteranno una riduzione significativa dei posti auto disponibili nel cuore cittadino. Per contenere i disagi, Kyma Mobilità ha previsto una misura straordinaria rivolta ai titolari di abbonamento monozona per la Sottozona A: per tutta la durata del cantiere sarà infatti possibile parcheggiare liberamente in tutte le vie e piazze dell’intera Zona A.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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