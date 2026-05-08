Tajani mostra al segretario di Stato Marco Rubio il libro della Storia di Roma

Il ministro degli Esteri ha mostrato al Segretario di Stato un volume dedicato alla storia di Roma durante la visita ufficiale alla Farnesina. L'incontro si è svolto oggi, con un momento dedicato alla presentazione del libro. Nessuna altra informazione su eventuali discussioni o temi affrontati durante l'incontro è stata rilasciata. La visita si è conclusa con questa consegna, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha mostra al Segretario di Stato Marco Rubio il libro della Storia di Roma, durante la visita di Rubio alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani mostra al segretario di Stato Marco Rubio il libro della Storia di Roma Notizie correlate Marco Rubio a Roma, il segretario Usa vede Tajani e Meloni – La direttaIl segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, per l’incontro con Giorgia Meloni, dopo aver incontrato ieri in Vaticano Papa Leone... Leggi anche: Marco Rubio a Roma, l'arrivo in Vaticano del segretario di Stato Usa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rubio alla Farnesina incontra il ministro Tajani, a seguire bilaterale con Meloni; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Rubio in Italia: la chance per un disgelo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Marco Rubio a Roma, il segretario Usa vede Tajani e Meloni – La direttaIl segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, per l'incontro con Giorgia Meloni, dopo aver incontrato ieri in Vaticano Papa Leone XIV. Prima ... lapresse.it Rubio a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni. Tajani: «Usa hanno bisogno dell'Italia e dell'Ue»Tutto pronto per l'incontro tra Marco Rubio e Giorgia Meloni. Ad accogliere il segretario di Stato degli Stati Uniti nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, ... ilmessaggero.it Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ricevuto oggi, a margine dell'incontro con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi. A presentarglielo sono stati il presidente della x.com Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, dove venerdì incontrerà la premier Giorgia Meloni. Giovedì in Vaticano ha incontrato Papa Leone XIV, mentre continuano le critiche di Donald Trump al Vaticano, all’Italia e all’Europa. (Link nei commenti - facebook.com facebook