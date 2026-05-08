Taiwan il sottomarino Narwhal lancia i primi siluri nello stretto

Un sottomarino di Taiwan ha lanciato i suoi primi siluri nello stretto in un'operazione che ha attirato l’attenzione internazionale. Il test, effettuato di recente, rappresenta un passo importante per la marina locale. Sono state divulgate cifre relative al costo di completamento della flotta prevista, composta da otto sottomarini. Restano da valutare le ripercussioni di questi test sull’equilibrio di potere nella regione.

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? Punti chiave Come cambierà l'equilibrio di potere nello Stretto dopo questi test?. Quanto costerà completare la flotta di otto sottomarini previsti?. Perché la tecnologia americana è fondamentale per la difesa di Taipei?. Quali nuovi sistemi d'attacco integreranno i prossimi modelli del Narwhal?.? In Breve Investimento di 1,57 miliardi di dollari per la prima unità prodotta da Csbc.. Uso di siluri Mark 48 americani e sistemi tecnologici Lockheed Martin.. Obiettivo di mettere in servizio due sottomarini entro il limite del 2027.. Piano strategico prevede la costruzione totale di otto unità navali.. Il sottomarino Narwhal ha effettuato con successo il primo test di lancio dei siluri nello Stretto di Taiwan, segnando un passo decisivo per la difesa marittima di Taipei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taiwan, il sottomarino Narwhal lancia i primi siluri nello stretto Notizie correlate Droni invisibili contro flotte senza equipaggio. Com’è il confronto nello stretto di TaiwanNello stretto di Taiwan la competizione militare si gioca, almeno nella mente degli strateghi che se ne occupano, sempre meno sulle piattaforme... Leggi anche: Siluri e sottomarini contro la Cina: cosa sappiamo del nuovo programma militare di Taiwan Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Siluri e sottomarini contro la Cina: cosa sappiamo del nuovo programma militare di Taiwan; Siluri e sottomarini contro la Cina | cosa sappiamo del nuovo programma militare di Taiwan. Siluri e sottomarini contro la Cina: cosa sappiamo del nuovo programma militare di TaiwanTaiwan ha testato per la prima volta i siluri del sottomarino Narwhal, fulcro del piano navale con cui Taipei punta a contrastare la crescente pressione militare cinese ... msn.com Tensione nello Stretto di Taiwan: nave giapponese sfida Pechino, la Cina evoca lo spettro dei cavi sottomariniPECHINO — Basta un passaggio in mare per riaccendere una crisi globale. Il recente attraversamento dello Stretto di Taiwan da parte di un cacciatorpediniere giapponese ha provocato una reazione ... ticinolive.ch Negli anni ’80 Taiwan non aveva né tecnologia né esperienza nei semiconduttori, eppure proprio da lì nasce una delle aziende più importanti al mondo. La svolta arriva con un’intuizione semplice ma rivoluzionaria, smettere di inseguire i colossi esistenti e co facebook La Vicepresidente Hsiao @bikhim ha parlato della diplomazia taiwanese, della sicurezza nazionale, del bilancio della difesa e delle relazioni tra le due sponde dello Stretto in un programma di Mirror TV andato in onda martedì scorso. x.com