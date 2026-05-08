Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati Arrivano Bersani Bonelli Fratoianni e Nisini

Si avvicinano le elezioni amministrative in due città toscane, con i comizi elettorali programmati per il 24 e 25 maggio. Tra i candidati che hanno presentato i loro programmi ci sono rappresentanti di vari schieramenti politici, tra cui esponenti di partiti di centro-sinistra e di destra. I sindaci uscenti sono in scadenza e si preparano le operazioni di voto per eleggere i nuovi amministratori locali.

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Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste Altri aggiornamenti Si parla di: Taccuino elettorale: gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste. Arriva Bersani; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi.