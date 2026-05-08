Tabacco da masticare di contrabbando | la Finanza denuncia un commerciante

Un commerciante è stato segnalato dalla Guardia di Finanza per aver acquistato e detenuto 40 chilogrammi di tabacco da masticare senza le autorizzazioni previste dalla legge. Il materiale, destinato alla vendita al dettaglio, è stato sequestrato durante un controllo nel territorio. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati, ma l’operazione fa parte di un’indagine più ampia sul commercio illecito di prodotti del tabacco.

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BRINDISI – Ben 40 chilogrammi di tabacco da masticare acquistato illegalmente, ai fini della successiva vendita al dettaglio. La scoperta è stata fatta all'interno di un negozio di Brindisi, dai Baschi verdi della compagnia di Pronto impiego della Guardia di finanza di Brindisi, nell'ambito di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Bergamo, dentro la fabbrica di sigarette di contrabbando: sequestrate 60 tonnellate di tabaccoI finanzieri del Comando Provinciale Bergamo hanno scoperto e smantellato nei giorni scorsi una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella... 5 arresti per contrabbando, 40 tonnellate di tabacco sequestrate a Genova: il video dell'operazione BorotalcoÈ di cinque arresti e oltre 40 tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di una vasta operazione internazionale contro il contrabbando,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Contrabbando di tabacco estero da masticare, sequestrati 40 chili di Naswar -; Sequestrati 40 chili di tabacco da masticare: trovate mille confezioni in un'attività. Denunciato il titolare; Terni, sequestrati 40 chili di tabacco da masticare: operazione della Gdf, denunciato negoziante; Contrabbando di tabacco estero. Sequestrati 40 chili di Naswar. Brindisi, sequestrati 40 chili di tabacco da masticare di contrabbando: denunciato un commercianteSequestrati a Brindisi 40 chili di tabacco da masticare di contrabbando. Denunciato il titolare di un esercizio commerciale. Merce priva del sigillo del Monopolio. trmtv.it Contrabbando di tabacco estero da masticare, sequestrati 40 chili di NaswarAvrebbe fruttato alcune migliaia di euro, in totale evasione d’imposta, il tabacco da masticare sequestrato a Terni nella giornata di lunedì. La merce, nota come ‘Naswar’, era in vendita presso un neg ... umbria24.it Sigari e sigarette saranno più costosi a partire da oggi, mercoledì 6 maggio. Lo annuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che comunica la variazione del prezzo per 202 marche di prodotti del tabacco lavorato: a subire i rincari più pesanti sono special - facebook.com facebook Sequestrati a Terni 40 chili di tabacco da masticare illegalmente detenuti. Operazione della Gdf, denunciato un negoziante x.com