Secondo la Supermedia AGIYoutrend, il centro destra mostra un calo nei consensi, mentre si rafforza l’area del Campo largo. I dati aggiornati indicano una diminuzione dei voti per le forze di destra e un aumento per le coalizioni che puntano a un’alleanza più ampia. Le variazioni si riflettono nelle ultime settimane e sono state confermate dall’ultima rilevazione.

AGI - Le avvisaglie delle scorse settimane sono infine “deflagrate” nella Supermedia di oggi. Se infatti nell’ultimo mese abbiamo avuto a che fare con scostamenti nell’ordine dei due o tre decimali, questa settimana ci troviamo di fronte a un dato piuttosto clamoroso: una flessione netta del centrodestra. A perdere terreno sono tutti e tre i principali partiti della coalizione, anche se il calo riguarda in particolare due partiti: Fratelli d’Italia e, ancora di più, la Lega. Il partito di Giorgia Meloni arretra di quasi mezzo punto, scendendo al di sotto del 28%. Va ancora peggio alla Lega: nelle ultime due settimane il Carroccio perde ben 7 decimali e scende al 6,6%, ritrovandosi nuovamente appaiato (di fatto) ad Alleanza Verdi-Sinistra.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend: flette il centro destra, allunga il Campo largo

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Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 23 aprile): FdI 27,8% (-0,4) PD 22,3% (+0,1) M5S 13,2% (+0,4) FI 8,2% (-0,1) Lega 6,6% (-0,7) AVS 6,5% (+0,3) FN 3,6% (+0,1) Azione 3,0% (0) IV 2,4% (-0,2) +E 1,4 - facebook.com facebook

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