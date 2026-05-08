Superlega Giannelli | Ecco come la Sir ha vinto questo scudetto

Da today.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conquista dello scudetto, in casa Sir ancora si celebrano i festeggiamenti, mentre l’attenzione si sposta verso la prossima sfida in Champions League. La squadra si prepara ad affrontare la competizione internazionale, con i tifosi che seguono con interesse gli sviluppi e le strategie messe in atto dopo il successo in campionato. La vittoria nazionale resta un punto di partenza per le prossime ambizioni della formazione.

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Non si è ancora spento in casa Sir l'eco dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto. Il pensiero alla Champions è ancora lontano e c'è molta curiosità per capire quello che c'è dietro ad ogni vittoria.Chi più di Simone Giannelli, al secondo successo personale in tre stagioni, può.🔗 Leggi su Today.it

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