SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 8 maggio

Nessun premio massimo né seconda categoria sono stati assegnati nel concorso del SuperEnalotto di oggi, 8 maggio 2026. Sono stati invece centrati sei numeri di quinta categoria, ognuno dei quali riceve una somma di circa 25. La combinazione vincente non ha incluso né il '6' né il '5+1'. I numeri estratti sono ancora in fase di analisi.

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(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, 8 maggio 2026. Centrati invece sei '5' che vincono ciascuno 25.057,14 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 162 milioni di euro. Si torna a giocare domani, sabato 9 maggio, per l'ultimo concorso settimanale. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/02/2026 Notizie correlate Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi sabato 2 maggio al Superenalotto. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 maggio(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 maggio. Due '5' vincono 97mila euro; Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 aprile: i numeri fortunati. Niente 6 né 5+; SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 7 maggio: numeri vincenti, jackpot e quote; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 2 maggio 2026. Estrazione Superenalotto 8 maggio 2026: numeri e quoteScopri qui la combinazione vincente dell'estrazione Superenalotto SuperStar di oggi, le quote, archivio estrazioni e verifica vincite. corrierenazionale.it Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 8 maggio 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 8 maggio 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i ... giornalelavoce.it Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 8 maggio 2026 - facebook.com facebook