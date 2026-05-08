SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 8 maggio

Da webmagazine24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun premio massimo né seconda categoria sono stati assegnati nel concorso del SuperEnalotto di oggi, 8 maggio 2026. Sono stati invece centrati sei numeri di quinta categoria, ognuno dei quali riceve una somma di circa 25. La combinazione vincente non ha incluso né il '6' né il '5+1'. I numeri estratti sono ancora in fase di analisi.

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(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, 8 maggio 2026. Centrati invece sei '5' che vincono ciascuno 25.057,14 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 162 milioni di euro. Si torna a giocare domani, sabato 9 maggio, per l'ultimo concorso settimanale.  Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/02/2026

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