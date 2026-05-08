Suoni antichi e nuove interpretazioni | torna Note d’organo in città

Da ilpiacenza.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione “Sant’Antonino Musica” organizza per il quarto anno consecutivo la rassegna “Note d’organo in città”. L’evento prevede una serie di concerti e spettacoli dedicati alla musica d’organo, con interpretazioni di artisti locali e provenienti da altre regioni. La manifestazione si svolge in diverse location della città, offrendo agli spettatori un viaggio tra suoni antichi e nuove letture musicali.

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Anche quest’anno l’associazione “Sant’Antonino Musica” promuove la realizzazione della rassegna di eventi intitolata “Note d’organo in città” che giunge alla quarta edizione. Quest’anno il festival è risultato vincitore del bando comunale “Le stagioni della cultura”.Oltre alla collaborazione del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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