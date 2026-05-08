Suoni antichi e nuove interpretazioni | torna Note d’organo in città

L’associazione “Sant’Antonino Musica” organizza per il quarto anno consecutivo la rassegna “Note d’organo in città”. L’evento prevede una serie di concerti e spettacoli dedicati alla musica d’organo, con interpretazioni di artisti locali e provenienti da altre regioni. La manifestazione si svolge in diverse location della città, offrendo agli spettatori un viaggio tra suoni antichi e nuove letture musicali.

Anche quest’anno l’associazione “Sant’Antonino Musica” promuove la realizzazione della rassegna di eventi intitolata “Note d’organo in città” che giunge alla quarta edizione. Quest’anno il festival è risultato vincitore del bando comunale “Le stagioni della cultura”.Oltre alla collaborazione del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

L’exploit del Frappato: ecco le nuove interpretazioniLa leggerezza è una caratteristica che può essere una maledizione in alcune epoche e un benedizione in altre.

Bianchi di personalità e longevi: "Nuove interpretazioni per i rossi"Una regione complessa e stratificata, dove il vino nasce dall’incontro tra vulcani, mare e aree interne.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Suoni e Storie in cammino; Roma eventi weekend. World Press Photo, i suoni del cosmo al Planetario, Taste of Roma al Gazometro e il festival degli aquiloni; Nelle acque di Napoli: suoni e visioni, rassegna dal 2 maggio; A Sant’Angelo ritorna la Fiera di maggio, protagonisti suoni e sapori.

Suoni antichi e nuove interpretazioni: torna Note d’organo in cittàAnche quest’anno l’associazione Sant’Antonino Musica promuove la realizzazione della rassegna di eventi intitolata Note d’organo in città che giunge alla quarta edizione. Quest’anno il festival è ... ilpiacenza.it

Mondí__Boutique. . Fiera del Crocifisso Ritrovato. Storia e tradizione a Salerno Il tempo si accende, la storia prende vita… Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, Salerno diventa un sogno medievale tra fuoco, suoni antichi e spettacoli … facebook