Su Terra Aut prende forma un laboratorio in cui produrre marmellate

Su Terra Aut, bene confiscato alla mafia e gestito dalla cooperativa sociale Altereco, sta nascendo un nuovo laboratorio dedicato alla produzione di marmellate. Il progetto prevede la creazione di uno spazio in Contrada Scarafone a Cerignola, dove si realizzeranno conserve di frutta. La struttura intende offrire opportunità di lavoro e formazione, promuovendo attività agricole e artigianali nella zona.

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Realizzare un piccolo laboratorio alimentare in cui fare le marmellate prodotte su Terra Aut, il bene confiscato alla mafia in Contrada Scarafone a Cerignola gestito dalla cooperativa sociale Altereco. Il progetto relativo all’avvio dei lavori e alla costruzione è sostenuto dall’8x1000 della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trieste laboratorio del futuro. La moda contemporanea prende forma all’ITS Arcademy Il nuovo Mercato delle Erbe prende forma: piano terra di nuovo operativo, lavori al primo livelloANCONA – Giro di boa per i lavori al Mercato delle Erbe, un altro importante passo avanti per il recupero della storica struttura con il ritorno... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Si addormenta in auto ma la macchina prende fuoco: salvato per miracolo dai carabinieri; Auto prende fuoco in corsa dietro alla Nave de Vero, il conducente si salva appena in tempo VIDEO; Bmw prende fuoco all'incrocio davanti al concessionario: conducente miracolato, auto distrutta; Inaugurato DesTEENazione a Cerignola: il nuovo spazio esperienziale dedicato agli adolescenti. TERRA AUT CERIGNOLA Cerignola, a ‘Terra Aut’ nasce il laboratorio per la produzione di marmellate. Pugliese: Vogliamo costruire insieme il team di lavoroIl progetto prende forma in un bene confiscato alla mafia in contrada Scarafone e gestito dalla cooperativa sociale Altereco ... statoquotidiano.it “Tra terra e cielo”, auto e velivoli storici, esemplari leggendari, per storia e provenienza per la prima volta a Boscomantico Approfondisci qui https://www.theaviation.net/2026/05/06/tra-terra-e-cielo-auto-e-velivoli-storici-esemplari-leggendari-per-storia-e-prov facebook