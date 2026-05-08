Su Terra Aut prende forma un laboratorio in cui produrre marmellate
Su Terra Aut, bene confiscato alla mafia e gestito dalla cooperativa sociale Altereco, sta nascendo un nuovo laboratorio dedicato alla produzione di marmellate. Il progetto prevede la creazione di uno spazio in Contrada Scarafone a Cerignola, dove si realizzeranno conserve di frutta. La struttura intende offrire opportunità di lavoro e formazione, promuovendo attività agricole e artigianali nella zona.
Realizzare un piccolo laboratorio alimentare in cui fare le marmellate prodotte su Terra Aut, il bene confiscato alla mafia in Contrada Scarafone a Cerignola gestito dalla cooperativa sociale Altereco. Il progetto relativo all’avvio dei lavori e alla costruzione è sostenuto dall’8x1000 della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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“Tra terra e cielo”, auto e velivoli storici, esemplari leggendari, per storia e provenienza per la prima volta a Boscomantico Approfondisci qui https://www.theaviation.net/2026/05/06/tra-terra-e-cielo-auto-e-velivoli-storici-esemplari-leggendari-per-storia-e-prov facebook