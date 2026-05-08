Studenti-ciceroni per un weekend | torna La Scuola adotta un Monumento

Per due giorni, i monumenti di Salerno saranno raccontati dai loro stessi studenti. Venerdì 8 e sabato 9 maggio torna "La Scuola adotta un Monumento", l'iniziativa che coinvolge istituti di ogni ordine e grado nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino. Centinaia di alunni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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