Domenica 10 maggio si svolgerà la StraLegnanese 2026, una corsa non competitiva organizzata dall’ente locale. La manifestazione si terrà a Legnano e prevede un percorso preciso, con orari stabiliti. In caso di maltempo, saranno adottate misure specifiche per garantire lo svolgimento dell’evento. La giornata coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge in un’area urbana e periferica della città.

Legnano, 8 maggio 2026 – Legnano è pronta a correre. Domenica 10 maggio torna la StraLegnanese 2026, la corsa non competitiva organizzata dalla U.S. Legnanese 1913 che trasformerà il centro cittadino in una grande festa di sport, musica e condivisione. Un’edizione che assume un significato ancora più speciale: la manifestazione si inserisce infatti nelle celebrazioni per gli 850 anni della Battaglia di Legnano, rafforzando il legame tra sport, storia e identità cittadina. Un evento aperto a tutti. La StraLegnanese si conferma un evento aperto a tutti: runner, famiglie, gruppi di amici e semplici camminatori. Due le distanze previste, 5 e 10 chilometri, pensate per permettere a chiunque di partecipare e vivere una mattinata all’insegna del movimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stralegnanese 2026 domenica 10 maggio: orari, percorso, cosa succede in caso di maltempo

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