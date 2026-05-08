Strade buche e marciapiedi | Bologna ci mette 12 milioni

Il Comune di Bologna ha annunciato un investimento di 12 milioni di euro destinato al Piano Manutenzioni 2026. La somma verrà utilizzata per interventi su strade, buche e marciapiedi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della rete urbana. La cifra rappresenta una delle più consistenti allocate nel piano di manutenzione previsto per il prossimo anno. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale nei giorni scorsi.

Un investimento "corposo" del Comune di Bologna che mette sul piatto 12 milioni di euro per il Piano Manutenzioni 2026. Dalle strade collinari fino alla pianura, il piano punta a una distribuzione degli interventi, affiancandosi ai grandi cantieri già aperti per il tram. "Vogliamo dare una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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