L’ex calciatrice ha condiviso un messaggio sui social per rassicurare i suoi sostenitori, affermando di stare bene dopo un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. Ha aggiunto che, nonostante le conseguenze fisiche, ciò che ricorda sono le persone, conosciute e sconosciute, che si sono avvicinate per offrirle supporto e assistenza in quei momenti. La sua comunicazione si concentra sulla gratitudine per il gesto delle persone che le sono state vicine.

“Sto bene, quello che mi rimane di certi momenti sono le persone che letteralmente corrono da te”. L’ex calciatrice Agata Centasso ha mandato un messaggio per rassicurare i suoi fan dopo il brutto incidente stradale che l’ha vista coinvolta nei giorni scorsi. Lo scorso 3 maggio Centasso, oggi impegnata nel sociale e volto del calcio sui social e in tv, aveva condiviso la foto della sua auto distrutta: “Una macchina mi ha tagliato la strada all’improvviso. Con me una giovanissima calciatrice. Nessuna conseguenza fisica per entrambe, solo un forte stato di shock “. L’ex calciatrice 36enne, con un passato al Venezia, aveva poi spiegato: “Fisicamente sto bene.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sto bene, quello che mi rimane di certi momenti sono le persone, gli sconosciuti che ti tengono la mano”: il messaggio di Agata Centasso dopo l’incidente

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