Stellantis intende rafforzare partnership Leapmotor in Spagna

Stellantis ha annunciato l'intenzione di consolidare la collaborazione con Leapmotor in Spagna attraverso un nuovo progetto industriale. L'accordo coinvolge gli stabilimenti di Saragozza e Madrid-Villaverde, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la partnership tra le due aziende. La notizia è stata diffusa il 8 maggio, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto o sui tempi di realizzazione.

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Milano, 8 mag. (askanews) – Stellantis intende rafforzare la partnership strategica con Leapmotor in Spagna, con un nuovo capitolo industriale che coinvolge gli stabilimenti di Saragozza e Madrid-Villaverde. Il piano, ancora subordinato ad accordi definitivi e autorizzazioni, prevede l’aumento della produzione nel sito Opel di Figueruelas, a Saragozza, e l’assegnazione di futuri prodotti Leapmotor a Villaverde, con possibile trasferimento della proprietà dell’impianto madrileno alla controllata spagnola di Leapmotor International (Lpmi), la joint venture controllata al 51% da Stellantis e al 49% da Leapmotor. A Saragozza, Stellantis e Leapmotor valutano l’aggiunta di una nuova linea per la produzione di un nuovo C-Suv elettrico Opel, con potenziale avvio nel 2028, accanto al C-Suv B10 di Leapmotor, che potrebbe partire già nel 2026.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: **Stellantis: amplia partnership con Leapmotor, focus sulla Spagna** Stellantis, asse elettrico con LeapmotorPer Leapmotor, partner cinese di Stellantis, si intravede un futuro come punto di riferimento per i veicoli elettrificati del gruppo. Altri aggiornamenti Si parla di: Stellantis intende rafforzare partnership Leapmotor in Spagna. Stellantis intende rafforzare partnership Leapmotor in SpagnaMilano, 8 mag. (askanews) – Stellantis intende rafforzare la partnership strategica con Leapmotor in Spagna, con un nuovo capitolo industriale che coinvolge gli stabilimenti di Saragozza e Madrid-Vill ... askanews.it Stellantis: intende rafforzare partnership con LeapmotorUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it