Stato contro Nolan in scena al Bellini
Dal 7 al 24 maggio, al Teatro Bellini, in Prima Nazionale va in scena Stato contro Nolan (Un posto tranquillo) di Stefano MassiniUno spettacolo di Alessandro GassmannconDaniele Russo, Gaetano Bruno, Mauro Marino, Emanuele M. Basso, Gaia Benassi, Davide Dolores, Giuseppe Gandini, Stefano Guerrieri.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
"Stato contro Nolan", in scena al Teatro Sociale il testo di Stefano MassiniLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Siamo...
Adrano, la Polizia di Stato in scena al Bellini con gli studenti? Cosa scoprirai Come interagiranno gli studenti con le unità specializzate della Polizia? Quali reparti della Questura parteciperanno alle attività...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Al Teatro Bellini arriva Stato contro Nolan; Napoli, Teatro Bellini: Stato contro Nolan (Un posto tranquillo) dal 7 al 24 maggio 2026; Stato contro Nolan; Stato contro Nolan: Massini e Gassmann tra verità e manipolazione.
'Stato contro Nolan', radiografia della manipolazioneIn prima nazionale al Bellini il lavoro diretto da Alessandro Gassmann, legal drama su una vicenda degli anni '50 che parla del nostro tempo ... rainews.it
Alessandro Gassmann: Porto in scena Massini contro le fake newsCon Stato contro Nolan (un posto tranquillo) da stasera al 24 maggio al Teatro Bellini di Napoli l’attore torna alla regia. Il prossimo anno lo spettacolo ... repubblica.it
Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha incontrato per circa un'ora e mezza oggi a Roma il premier italiano Giorgia Meloni "per rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia". Lo afferma il Dipartimento di Stato americano in una nota. - facebook.com facebook
Ho ricevuto oggi con piacere il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali x.com