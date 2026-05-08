Statale 36 incidente all' uscita del Barro e lunghe code nel tunnel

Oggi si è verificato un incidente lungo la Statale 36 all'uscita del Barro, causando blocchi e code che si sono estese fino all’interno del tunnel. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, mentre il traffico è stato deviato su altre arterie. La situazione è rimasta critica per diverse ore, con lunghe attese per gli automobilisti in transito.

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Un altro incidente lungo la Statale 36, con disagi al traffico e lunghi incolonnamenti fino all'interno del tunnel del Barro. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.15 di oggi, venerdì 8 maggio, poco dopo l'uscita dalla galleria in direzione Lecco. Ancora frammentarie le informazioni.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Statale 36, incidente poco dopo l'uscita del Barro: code e soccorsi all'operaSchianto tra auto, soccorsi in azione e code all'uscita del Monte Barro in direzione sud. Leggi anche: Statale 36, incidente con 7 persone coinvolte: soccorsi in azione e lunghe code Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Statale 36, doppio incidente in zona Civate: code e soccorsi all'opera; Camion si schianta sulla Statale 36 ad Arosio e perde il carico: rotoloni di carta in strada, code fino a 4 km; Statale 36 in tilt: incidente a Costa Masnaga crea code verso Milano; SS36. Incidente all’altezza di Civate, code in direzione Milano. Statale 36, camion sfonda il guardrail e perde il carico: code fino a 4 kmL'autista di un mezzo pesante perde il controllo e disperde l'intero carico tra la carreggiata e il bosco. Il conducente è illeso, ma la statale resta paralizzata per ore ... leccotoday.it Statale 36, doppio incidente in zona Civate: code e soccorsi all'operaNello schianto avvenuto alle 8.20 in direzione sud sarebbe rimasta ferita una giovane in modo non grave. Poco più tardi un altro sinistro lungo la stessa tratta ... leccotoday.it Camion a zigzag sulla Statale 12: fermato autista con tasso alcolemico 6 volte oltre il limite Un autoarticolato procedeva a zigzag sulla SS12 a Trento mettendo in pericolo decine di automobilisti. L'autista è stato trovato con lo sguardo perso e a malapena - facebook.com facebook