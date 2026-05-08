Durante un controllo sulla strada statale, gli agenti hanno fermato un camion che si è rivelato condotto da un autista con un tasso alcolemico di 3,35 grammi per litro nel sangue. Nel sacco trovato nella cabina sono state trovate bottiglie vuote, ma non è chiaro come l’autista abbia potuto nasconderle. La polizia ha sequestrato il veicolo e ha effettuato ulteriori accertamenti sul conducente.

? Domande chiave Come ha fatto il conducente a nascondere così tante bottiglie vuote?. Cosa ha scoperto la polizia nel sacco trovato in cabina?. Perché il camionista serpeggiava tra le corsie a mezzogiorno?. Quali sono state le conseguenze legali immediate per il conducente?.? In Breve Alcoltest ha rilevato valori di 3,35 gl e 3,31 gl nel sangue.. Sacco con bottiglie vuote trovato in cabina vicino all'area Eni.. Intervento della Polizia locale avvenuto quattro minuti dopo la chiamata al 112.. Sequestro del camion immatricolato in Polonia e ritiro patente al conducente.. Un conducente di un autoarticolato con documenti bielorussi è stato fermato sulla statale 12 dopo aver guidato in modo pericoloso, serpeggiando tra le corsie alle ore 12:30 di mercoledì scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Statale 12, fermato camionista ubriaco: 3,35 g/l di alcol in sangue

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