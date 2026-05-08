stasera la reunion alle case si ricorda il primo titolo

Stasera si svolge la reunion delle squadre alle Case, un’occasione per ricordare il primo titolo vinto dalla squadra. La Lube di Medei, confermata come squadra, mantiene il secondo posto in classifica. La serata si apre con un omaggio alla vittoria storica, segnando un momento importante per i tifosi e la società. Le coreografie dei sostenitori biancorossi raccontano la passione che circonda questa vittoria.

La Lube di Medei (che si è meritato la conferma) resta dunque vice campione d’Italia e da un’impresa mostruosa, per riprendere il tema delle coreografie dei tifosi biancorossi, si passa subito alla celebrazione del primo e storico Scudetto. Questa sera infatti alle 20.30 al ristorante Le Case di Macerata si terrà la reunion di atleti, staff, collaboratori e dirigenti della Lube che nel 2006 festeggiò il tricolore alla sua prima finale. L’idea è di Milijkovic, opposto beniamino di una generazione di tifosi che seguivano la Lube ovunque nei playoff, nomade e costretta a cercare case a norma tra Jesi, Osimo, Ancona fino a Pesaro. Una Lube che era già ambiziosa, che comprava nomi illustri ma che poi si fermava al cospetto delle blasonate Modena o Treviso, più abituate alle gare decisive.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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She loved him 9 years,but afraid to express — Reunion,she was his intern

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