Stasera c' è un' eliminazione a sorpresa | a chi tocca?

Da iodonna.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera il Grande Fratello Vip 2026 torna in onda su Canale 5, subito dopo La Ruota della fortuna, con inizio attorno alle 22:00. È prevista un’eliminazione a sorpresa tra i concorrenti ancora in gara, ma non sono stati comunicati i nomi coinvolti. La puntata si svolgerà in diretta e sarà trasmessa in prima serata. I telespettatori potranno seguire le dinamiche di questa fase del reality show.

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I l Grande Fratello Vip 2026 torna in onda stasera, venerdì 8 maggio, su Canale 5 subito dopo La Ruota della fortuna, con inizio intorno alle 22:00. A commentare le dinamiche dall’esterno ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le opinioniste che per la conduttrice Ilary Blasi in questa edizione sono due vere e proprie colonne: da parte loro, infatti, non mancano mai commenti taglienti e qualche stoccata ironica ma non troppo difficile da ignorare. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Alessandra Mussolini è la seconda finalista del “Grande Fratello Vip 2026”, che risale negli ascolti Grande Fratello Vip 2026: percentuali televoto oggi, sondaggi, news, nomination.🔗 Leggi su Iodonna.it

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