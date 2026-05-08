Star Wars il ritorno di questo personaggio della trilogia sequel è più vicino

Una delle figure più iconiche della trilogia sequel di Star Wars potrebbe tornare a breve, anche se non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, non si hanno aggiornamenti sul progetto cinematografico che dovrebbe proseguire le avventure di Rey, ambientato dopo gli eventi già visti. La mancanza di dettagli sulla produzione alimenta le speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Mentre non si hanno più notizie sul film incentrato ancora su Rey e ambientato dopo la fine dell'ultima trilogia, potremmo rivedere un altro personaggio di quelle storie Kathleen Kennedy non è più presidente della Lucasfilm, il che significa che ora spetta a Dave Filoni plasmare le storie di Star Wars e decidere a quali film già annunciati dare il via libera. È stato alla Star Wars Celebration del 2023 che abbiamo appreso per la prima volta dei piani per un lungometraggio incentrato sul personaggio di Rey Skywalker, interpretato da Daisy Ridley. Da allora il progetto è passato per le mani di diversi sceneggiatori e non sembra affatto vicino alla realizzazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Star Wars: Nuova Trilogia Cancellata! - Matioski Clip

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