Sponsor per asili e materne | Non perché ci mancano i soldi Ma nella delibera c’è scritto altro

Il Comune sta cercando sponsor per finanziare asili e scuole materne, come riportato ieri. La delibera ufficiale indica che i fondi non sono un problema, ma non specifica i motivi per questa scelta. La ricerca di sponsorizzazioni si inserisce in un progetto che coinvolge le strutture educative per la prima infanzia. La delibera ufficiale fornisce dettagli sul processo e sulle modalità di coinvolgimento delle aziende interessate.

Il Comune è a caccia di sponsorizzazioni da destinare a nidi e materne. Questo è il fatto che ieri abbiamo raccontato. Il sindaco Andrea Biancani ha accettato l’articolo, ma non il titolo – “i fondi pubblici non bastano. E il Comune apre ai privati – e tantomeno gli è piaciuto il richiamo in prima pagina: “Mancano i fondi per asili e materne. Il Comune cerca gli sponsor“. Cosa ha fatto inalberare il sindaco? "Il titolo svaluta l’impegno del Comune sui servizi comunali – è stata la risposta secca –. I fondi per asili e materne non mancano – ha tuonato Biancani da Piazza del Popolo e sui social –. Pesaro è tra i Comuni che investe di più nel rapporto tra abitanti e servizi offerti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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