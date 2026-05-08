Due agenti coinvolti in un caso di spionaggio sono stati condannati a Londra. I principali accusati appartenevano a una rete di sorveglianza che aveva accesso ai database delle autorità di frontiera. Si indaga su come un funzionario abbia ottenuto l'accesso alle informazioni riservate e su chi componeva la rete di monitoraggio degli attivisti. La vicenda riguarda il coinvolgimento di agenti legati a servizi di intelligence stranieri.

? Domande chiave Come ha fatto un funzionario della Border Force ad accedere ai database?. Chi sono i membri della rete che monitoravano gli attivisti?. Perché un ex Royal Marine è stato trovato morto dopo il processo?. Quali figure politiche britanniche sono state bersagliate dalla polizia ombra?.? In Breve Peter Wai ha usato accessi Border Force per monitorare Nathan Law e Christopher Mung.. Matthew Trickett è morto a Maidenhead il 19 maggio 2024 dopo l'udienza.. Hong Kong ha offerto un milione di dollari per informazioni su dissidenti all'estero.. L'operazione ha coinvolto l'ufficio Hong Kong Economic Trade Office di Londra.. Bill Yuen e Peter Wai sono stati condannati a Londra per aver collaborato con un servizio di intelligence straniero, segnando il primo caso di spionaggio legato alla Cina sotto il nuovo National Security Act.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio a Londra: condannati i membri della polizia ombra cinese

Notizie correlate

Londra, polizia ombra cinese. Condannati due uomini per spionaggioBill Yuen, ex sovrintendente della polizia di Hong Kong, e di Peter Wai, funzionario della Border Force britannica, sono stati riconosciuti colpevoli...

Leggi anche: Spionaggio e dossier, perquisizioni a Roma: inchiesta su gruppo clandestino «Squadra Fiore» e ex membri dei Servizi e imprenditori