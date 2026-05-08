In un momento in cui i social media favoriscono divisioni e polarizzazioni, un esperto invita a ripensare il nostro modo di comunicare e di affrontare le notizie. Sostiene che è fondamentale coltivare il pensiero critico, ascoltare punti di vista diversi e stimolare la curiosità. Solo così si può uscire dalla spirale di superficialità e post-verità che, negli ultimi anni, ha influenzato il modo in cui ci confrontiamo con la realtà.

Sviluppare il pensiero critico, ascoltare idee diverse dalle nostre, sviluppare la curiosità: in sostanza, invertire la rotta che in questi ultimi anni, anche grazie a nuovi media come i social, ci ha portato ad esprimerci per tifoserie, lasciando che la realtà si polarizzasse sempre di più. Ma non tutto è perduto, se Paolo Simonetti, prof di letteratura americana a La Sapienza, ha deciso di intitolare il suo ultimo libro ’ L’arte della fiducia ’, basandosi sullo studio di ’ L’uomo di fiducia ’ appunto, uno dei meno conosciuti romanzi di Herman Melville. Prof Simonetti, perché questo titolo? "Volevo portare studiosi e semplici lettori lontano da Moby Dick per un attimo, per far loro conoscere l’aspetto più nascosto e visionario di Melville.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Speranza e post verità: "Melville spiega l’oggi"

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