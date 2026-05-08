Speciale weekend cosa fare a Livorno dall' 8 al 10 maggio
Durante il fine settimana dall’8 al 10 maggio, a Livorno si svolgeranno diversi eventi e iniziative. Sono previste mostre, concerti e mercati che coinvolgeranno varie zone della città. In particolare, ci saranno esposizioni artistiche aperte al pubblico, spettacoli dal vivo e mercatini con prodotti locali. La programmazione comprende anche attività culturali e sportive rivolte a tutte le età, con orari e dettagli disponibili presso i punti informativi cittadini.
Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 17 al 19 aprile (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Ricordiamo che la festa in via.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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