Speciale weekend cosa fare a Livorno dall' 8 al 10 maggio

Durante il fine settimana dall’8 al 10 maggio, a Livorno si svolgeranno diversi eventi e iniziative. Sono previste mostre, concerti e mercati che coinvolgeranno varie zone della città. In particolare, ci saranno esposizioni artistiche aperte al pubblico, spettacoli dal vivo e mercatini con prodotti locali. La programmazione comprende anche attività culturali e sportive rivolte a tutte le età, con orari e dettagli disponibili presso i punti informativi cittadini.

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Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 17 al 19 aprile (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Ricordiamo che la festa in via.🔗 Leggi su Livornotoday.it Centrale Sport #13 Ashley Cole, Carrarese, Futsal Cesena, Rugby Romagna, Formula 1, Zanardi e volley Notizie correlate Leggi anche: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 10 al 12 aprile Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dall'8 al 10 maggioSono tante le iniziative nel Veneziano questo fine settimana: apre la Biennale d’Arte, ci sono mostre di grande caratura, ma anche sagre e feste... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa fare questo weekend a Firenze; Speciale Weekend, gli eventi e le sagre in provincia di Salerno dall'1 al 3 maggio; Weekend Milano, cosa fare sabato 9 e domenica 10 maggio; Weekend lungo del Primo Maggio, cosa fare a Pisa e provincia. Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggioMonumenti, parchi, manifestazioni per tutti i gusti danno vita ad un fine settimana all'insegna dello svago, del divertimento, della scoperta di culture diverse. Cosa fare sabato 9 e domenica 10 ... romatoday.it Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiDal 7 al 17 maggio Monza si prepara ad accogliere la XIV edizione del festival Monza Visionaria, con un fitto di programma punteggiato di concerti, performance, visite guidate, installazioni di luce e ... monzatoday.it ISOLA DI PONZA SPECIALE WEEKEND G.H.SANTA DOMITILLA DAL 24 AL 25 MAGGIO QUOTA DI PARTECIPAZIONE €.270/PERSONA LA QUOTA COMPRENDE TRASFER × IL PORTO A/R TRAGHETTO A/R HOTEL 4* AL CENTR facebook