Speaker radiofonico arrestato a Colico
Alle prime ore di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, che lavora come Vigile del Fuoco e come speaker radiofonico. L’arresto è avvenuto durante un servizio condotto dai militari nella zona. L’uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito. Le motivazioni dell’arresto non sono state rese note.
Alle prime ore del mattino di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno tratto in arresto a Colico un 57enne, Vigile del Fuoco e speaker radiofonico. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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