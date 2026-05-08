Speaker radiofonico arrestato a Colico

Alle prime ore di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, che lavora come Vigile del Fuoco e come speaker radiofonico. L’arresto è avvenuto durante un servizio condotto dai militari nella zona. L’uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito. Le motivazioni dell’arresto non sono state rese note.

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Alle prime ore del mattino di oggi, 8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno tratto in arresto a Colico un 57enne, Vigile del Fuoco e speaker radiofonico. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Arrestato a Colico lo speaker radiofonico: condanna definitivaAll'alba dell'8 maggio 2026 i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, vigile del... Meloni, slalom radiofonico tra Trump e la speculazioneLa guerra grande La presidente del Consiglio Meloni si smaterializza e parla alla radio contro la "speculazione" sui prezzi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Addio ad Alberto Davoli, la voce di Radio Monte Carlo; Morto Alberto Davoli voce di Radio Monte Carlo ed ex di R101, aveva 60 anni: ultima diretta a Pasquetta; Santarcangelo, l’ultimo abbraccio a Gibo Gattei, la voce della Romagna; Torna il Festival i Visionatici. Arrestato a Colico lo speaker radiofonico: condanna definitivaLa Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano lo hanno portato in carcere all'alba dell'8 maggio ... leccotoday.it Arrestato il dj Mario Borghesi: deve scontare una condanna a oltre 4 anni per violenza sessuale e maltrattamentiL'uomo è finito in carcere in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica di Milano: deve scontare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi ... milanotoday.it C’è un filo sottile che unisce scienza e musica, osservazione e immaginazione. Un filo che attraversa il lavoro di Giuseppe Donatiello, astrofilo e speaker radiofonico, capace negli anni di trasformare la passione per il cielo profondo in una serie straordinaria di - facebook.com facebook