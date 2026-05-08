Spalletti | Il calcio non è come il basket | le finestre decisive durano pochi secondi c’è poco margine di errore

In conferenza stampa, l’allenatore ha parlato della prossima partita contro il Lecce, sottolineando come nel calcio le occasioni decisive siano molto brevi e gli errori pochi. Ha spiegato che rispetto al basket, il gioco del calcio ha un margine di errore più ridotto e le finestre per agire sono più strette. La partita viene considerata fondamentale per la qualificazione alla Champions League.

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Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha presentato la sfida contro il Lecce. Una partita che, a questo punto, diventa decisiva in chiave qualificazione alla Champions League. Ricordiamo che la Juventus arriva dal clamoroso pareggio casalingo contro il Verona, già retrocesso, e ha la Roma a un solo punto di distanza. Il Lecce, dal canto suo, è alla ricerca di punti fondamentali per assicurarsi la salvezza e non farà sconti. Le parole di Spalletti. Quale Juve vuole vedere domani per vincere? Vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Se uno stadio come l’Allianz, abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra da battere, è segno che non è stato tutto da buttare via.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: “Il calcio non è come il basket: le finestre decisive durano pochi secondi, c’è poco margine di errore” Notizie correlate Spalletti: “Rinnovo naturale, poco margine per la Champions”. C’è un’assenza per Juve-GenoaRiprende la Serie A dopo la pausa: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in vista del match di Pasquetta all’Allianz Stadium contro il Genoa... Leggi anche: Divorzio Riccione-Radio Deejay, da Linus parole di fuoco: "Non perdono, le giunte durano poco" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spalletti pre Juventus-Verona: Nel calcio moderno l'ordine non paga più, bisogna adeguarsi; Le parole di Spalletti dopo l'1-1 con il Verona: 'E' mancata la lucidità'; Juventus, Spalletti: Pensiamo alla Champions, non al quarto posto; Juve, Spalletti: Dispiacere per non avere vinto, sfortunati ma senza lucidità. Spalletti alla Mosca: Il calcio non è come il basket. Devi saper direzionare il ventoLa volata Champions è solo questione di tempra, o anche di valori tecnici? Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Juventus,. tuttomercatoweb.com Spalletti, l’errore fatto con Openda e la ‘svolta’ mercato: La Juve ha già chiesto il preventivoIl tecnico bianconero ha presentato in sala stampa la sfida con il Lecce, tappa cruciale per consolidare il piazzamento Champions ... tuttosport.com Spalletti spinge la Juve: "Abbiamo tutto nelle nostre mani. Vlahovic può giocare titolare" facebook #Spalletti spinge la #Juve: "Abbiamo tutto nelle nostre mani. #Vlahovic può giocare titolare" x.com