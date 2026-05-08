Un rappresentante di un'organizzazione ha dichiarato di essere impegnato nel supporto a un progetto chiamato Trails, che si svolge in Malesia. L'aiuto viene fornito a un centro di ricerca internazionale specializzato in agronomia e a un professore che coordina le attività nella regione del Sud Est Asiatico. La collaborazione riguarda specificamente l'assistenza tecnica e organizzativa per questa iniziativa.

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Stiamo supportando e aiutando il Cirad - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement e il professor Alain Rival, Senior Project Manager per il Sud Est Asiatico, nel progetto Trails in Malesia. Questo programma rappresenta un passaggio evolutivo rispetto alla produzione del classico olio di palma sostenibile, sicuro e certificato. Si tratta di una coltivazione di palma da olio insieme ad altre colture arboree in modo che si possano mantenere vivi l'ambiente, la flora e la fauna”. Lo ha dichiarato Vincenzo Tapella, presidente dell'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, in occasione dell'Eiis Summit in corso a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Tapella (Uiops): "Sosteniamo progetto Trails in Malesia"

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